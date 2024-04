General Electric completa trasformazione. Da oggi GE Aerospace sul NYSE

GE HealthCare

(Teleborsa) -, storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, hae GE Aerospace). In particolare,ha portato a termine lo spin-off di GE Vernova e da oggi è quotata sul New York Stock Exchange (NYSE) con il ticker "GE"."Con il lancio delle tre società indipendenti, ora completato, la giornata di oggi segnadi GE. Sono estremamente orgoglioso del nostro team, della sua resilienza e dedizione nel raggiungere questo momento cruciale - ha commentato il- GE Aerospace continua, con una situazione patrimoniale solida e un focus ancora maggiore, a inventare il futuro del volo, a far volare le persone e a riportarle a casa in sicurezza, basandosi su un secolo di apprendimento e portando avanti l'eredità di innovazione di GE".Con circa 44.000 motori commerciali e 26.000 motori militari in servizio in tutto il mondo, GE Aerospace si presenta come. L'azienda ha generato circa 32 miliardi di dollari di fatturato rettificato nel 2023, di cui il 70% generato dai servizi e dai forti risultati dell'aftermarket dei motori.In occasione dell'Investor Day di GE Aerospace dello scorso marzo, l'azienda ha ribadito la sua guidance per il 2024 e ha presentato una previsione finanziaria di lungo termine, con l'aspettativa di raggiungere circa. Inoltre, GE Aerospace ha illustrato il piano quadro di allocazione del capitale finalizzato a investire nella crescita e nell'innovazione, restituendo anche il 70-75% circa dei fondi disponibili agli azionisti.Il lancio di GE Aerospace rappresenta il completamento del processo pluriennale di trasformazione finanziaria e operativa di GE. Negli ultimi anni, GE ha adottato diverse misure per rafforzare in modo significativo il business, tra cui unadi oltre 100 miliardi di dollari dal 2018.