Concentra punta a valutazione fino a 3,3 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, operatore sanitario statunitense controllato da Select Medical, sta offrendo 22.500.000 azioni ordinarie nell'offerta pubblica iniziale () sul New York Stock Exchange (), dove sarà quotata con il simbolo "CON". Il prezzo stimato dell'IPO è compreso tra 23,00 e 26,00 dollari per azione.Concentra punta quindi a unada 585 milioni di dollari e a unada 3,30 miliardi di dollari.In relazione all'offerta, la societàazioni che rappresenteranno non più del 19,91% delle azioni ordinarie in circolazione, con Select Medical che manterrà la proprietà di almeno l'80,09% delle azioni.Concentra intende utilizzare i proventi netti per470 milioni di dollari di titoli interaziendali detenuti da SMC e 43,6 milioni di dollari dell'importo capitale di una promissory note emesso a Select Medical come dividendo immediatamente prima del completamento dell'offerta. Di conseguenza, non utilizzerà nessuno dei proventi netti per operazioni commerciali e sviluppo.