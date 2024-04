Cina, PMI Caixin servizi marzo aumenta a 52,7 punti

(Teleborsa) - Si rafforza leggermente il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è infatti salito a quota2024 dai 52,5 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e risulta uguale ai 52,7 punti attesi dagli analisti."L'indice Caixin China General Services Business Activity Index si è attestato a 52,7 a marzo, in aumento di 0,2 punti rispetto al mese precedente, segnando il suoe indicando una ripresa più rapida nel settore", ha commentato Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group."La- ha aggiunto - Il miglioramento della domanda di mercato ha portato ad un continuo aumento dell'offerta. L'attività commerciale e il totale dei nuovi ordini sono cresciuti entrambi per il quindicesimo mese consecutivo, mentre le esportazioni hanno continuato a crescere in un contesto di ripresa dell'economia globale, spingendo la misura corrispondente al livello più alto da giugno".