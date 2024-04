Confinvest, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Confinvest

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 2,10 euro) il prezzo obiettivo su, market dealer di oro fisico da investimento e quotato su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 47%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il FY23, gli analistisia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. Stimano un volume di ricavi per il FY24 pari a 41 milioni di euro con First Margin pari a 2,65 milioni di euro, e un EBITDA pari a 0,95 milioni di euro.Per gli, si aspettano che le vendite possano raggiungere i 44 milioni di euro nel FY26 con un First Margin pari a 3,05 milioni di euro e EBITDA pari a 1,15 milioni di euro. Infine, si aspettano un miglioramento della NFP, che secondo le loro stime passerà dagli 1,32 milioni di euro del FY23 a un valore di 1,48 milioni di euro (cash positive) nel FY26.