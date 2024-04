Giappone, PMI Servizi aumenta meno delle attese a marzo

(Teleborsa) - L'ha, con un tasso di crescita in notevole accelerazione. I guadagni sia nell'attività totale che nei nuovi ordini sono stati solidi e i più forti dallo scorso agosto in un contesto di miglioramento del numero di clienti e della fiducia. Di conseguenza, si sono registrati ulteriori consistenti incrementi degli affari in sospeso e dell'occupazione. Nel frattempo, le pressioni sui costi sono aumentate alla fine del primo trimestre e hanno raggiunto il livello più forte negli ultimi cinque mesi. È quanto emerso dall'L'delle attività commerciali dei servizi si è attestato a, in aumento rispetto a 52,9 di febbraio ma al di sotto dei 54,9 punti attesi dagli analisti. Ciò ha segnalato undell'attività nel settore dei servizi giapponese, e il tasso di crescita si è rafforzato fino al livello più alto dallo scorso agosto."L'economia dei servizi giapponese ha registrato una ripresa della crescita alla fine del primo trimestre del 2024, poiché il miglioramento delle condizioni della domanda e il rafforzamento del numero di clienti si sono combinati per aumentare ulteriormente sia la produzione che i nuovi ordini - ha commentato- La crescita dell'attività commerciale si è rafforzata rispetto a quella osservata a febbraio ed è stata la più pronunciata in sette mesi"."Le prospettive a breve termine per il settore dei servizi appaiono robuste, poiché il livello degli affari in sospeso - un indicatore per i prossimi lavori - ha continuato ad aumentare a tassi quasi record, mentre anche la fiducia nelle prospettive a 12 mesi è rimasta forte. La, poiché le aziende hanno segnalato un altro marcato aumento dei costi", ha aggiunto.