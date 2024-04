Marzocchi Pompe, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 9,50 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 113%. Gli analisti scrivono che i ricavi 2023 sono risultati superiori alle stime, mentre l'EBIT Adjusted è stato inferiori alle aspettative.Alla luce dei risultati 2023, il broker hasia per l’anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stima ricavipari a 46 milioni di euro e un EBITDA pari a 6,45 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 14,0%.Per gli, si aspetta che i ricavi possano aumentare fino a 50 milioni di euro nel FY27, con EBITDA pari a 8,75 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 17,5%), in crescita rispetto a 8,10 milioni di euro del FY23 (corrispondente ad un EBITDA margin del 16,3%).