Open Fiber si unisce all'alleanza Open-es per sostenibilità supply chain

(Teleborsa) -, l’alleanza di sistema che unisce finanza, industria, associazioni e istituzioni per supportare il percorso di sviluppo sostenibile delle imprese. Grazie a questa piattaforma, l'azienda attiva nelle telecomunicazioni potràrafforzare i suoi processi di procurement con standard ESG di mercato e costruire percorsi di crescita condivisi.La strategia di Open Fiber dedicaallo sviluppo di una. I fornitori partner vengono consideratiper il miglioramento delle: per questo motivo, l’azienda intende impegnarsi nel supportare al meglio le imprese con cui collabora, seguendole nel percorso di crescita sostenibile.. Una piattaforma che, grazie ad uncostituisce una comunità virtuosa di realtà impegnate nel raggiungimento degli obiettivi ESG.Grazie ad Open-es, i fornitori di Open Fiber possonol proprio profilo diattraverso un percorso di crescita e sviluppo sostenibile, acquisendo informazioni sul proprio posizionamento all'interno dei settori e identificandolungo tutta la catena del valore."L’adesione di Open Fiber all’alleanza Open-es ci consentirà di diffondere i nostri valori e mettere a fattor comune le best practice sviluppate con quelle di migliaia di aziende”, ha commentato, Presidente di Open Fibe, aggiungendo "il nostro obiettivo è fare un ulteriore passo in avanti nel campo della sostenibilità, che è un elemento fondativo di Open Fiber e che perseguiamo in tutti gli ambiti di intervento, all’interno e all’esterno dell’azienda".