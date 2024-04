Technoprobe, presentate due liste per nomina CdA e Collegio Sindacale

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha comunicato che sono statee 2 liste per la nomina del Collegio Sindacale, da presentare alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione.La, presentata dalla societàche ha attestato una percentuale pari al 67,90% del capitale sociale della società) è composta da: Cristiano Alessandro Crippa, Roberto Alessandro Crippa, Stefano Felici, Nicola Dell’Oro, Giulio Sirtori (Indipendente), Susanna Pedretti (Indipendente), Elisabetta Cugnasca (Indipendente), Paolo Enrico Dellachà (Indipendente), Rodolfo Stropeni (Indipendente).La, presentata dache complessivamente hanno attestato una percentuale pari al 1,16825%) è composta da: Antonio Sanna (Indipendente) e Flavia Scarpellini (Indipendente).