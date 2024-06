Altea convoca assemblea per rinnovare CdA in vista del translisting su STAR

Altea Green Power

(Teleborsa) - Il CdA di, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, haal 31 dicembre 2023, il secondo nella storia aziendale.Il board ha anche deliberato di(in prima convocazione per il 17 luglio 2024 e in seconda convocazione per il 18 luglio 2024) per assumere le delibere propedeutiche all'esecuzione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmentoIn particolare, l'assemblea sarà chiamata a, in considerazione del fatto che, in data odierna, i membri del CdA e del collegio sindacale hanno rimesso il proprio mandato, con effetto dalla data dell'entrata in carica del nuovo CdA e del collegio sindacale, al fine di consentire alla società di dotarsi, in vista del prospettato translisting, di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate e con la best practice.