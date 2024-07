Compagnia dei Caraibi, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - SGR e investitori istituzionali hannoper il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa ildella società.La lista presentata per ilè composta da: Pietro Caliceti, Marianna Vignapiano. La lista presentata per ilè composta da: Sindaco effettivo Massimo Luigi Roberto Invernizzi; Sindaco supplente Cristina Chiantia.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conto di: Algebris Investments, Eurizon Capital SGR e Mediolanum Gestione Fondi SGR.