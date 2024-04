EdiliziAcrobatica, Riccardo Banfo nuovo presidente CdA

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, ha nominato, previa approvazione da parte del Collegio Sindacale, per cooptazione, Riccardo Banfo, già da tempo CFO di Gruppo, che ne conosce bene le dinamiche interne, quale nuovo consigliere a cui vengono attribuite alcune deleghe gestionali. E, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla data odierna e fino alla prossima Assemblea degli azionisti, che sarà chiamata a deliberare, inter alia, in merito alla conferma del consigliere cooptato. Lo rende noto un comunicato.