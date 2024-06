Sciuker Frames, ok soci a bilancio e nuovo CdA. Cipriano confermato Presidente

Sciuker Frames

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitasi sotto la Presidenza del CEO Marco Cipriano, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 3,4 milioni.L’Assemblea ha nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames, preventivamente definendone in 7 (sette) il numero dei componenti e stabilendo in 3 esercizi sociali (e così sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026) la durata del relativo incarico.Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri, tratti dall’unica lista presentata da H.Arm S.r.l. titolare di n. 10.918.220 azioni ordinarie della Società, pari al 48,47% del relativo capitale sociale: Marco Cipriano (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Romina Cipriano (Vicepresidente); Paolo Fulvio Tosti (Vicepresidente); Michele Verzè (Vicepresidente); Riccardo Maria Monti; Luca Bottone; Diana D’Isanto.L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì cdel Consiglio di Amministrazione della Società.