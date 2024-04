Eni, CdA delibera emissione obbligazionaria per massimi 5 miliardi di euro

Eni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazioneha deliberato la possibile emissione di, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivoo equivalente in altra valuta, da emettersi in una o più tranches entro il 31 marzo 2026.I prestiti obbligazionari, se emessi, perseguiranno l'obiettivo die verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni. I prestiti potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati.