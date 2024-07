iVision Tech, CdA chiede delega ad aumento di capitale da massimi 2 milioni di euro

iVision Tech

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 25 luglio 2024, in unica convocazione, la proposta del conferimento di unaa pagamento.Più in particolare, la delega ha in oggetto la possibilità di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, per, da esercitarsi entro il periodo di 2 anni dalla data della delibera assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione.L'esercizio della delega comprenderà anche la, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto.La delega, si legge in una nota, consente di conseguiredi esecuzione, al fine di individuare, di volta in volta, l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della società. Inoltre, permette di reperire le risorse finanziarie a supporto del percorso di crescita e di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione diper cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine.