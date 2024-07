Execus, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

Execus

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,10 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, confermando la" sul titolo.La revisione del giudizio è arrivata dopo che l'8 luglio 2024 si è concluso l'con il collocamento di 1.022.000 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo di, comprensivo di sovrapprezzo. Il collocamento delle azioni è stato effettuato ad un prezzo di 1,76 euro per azione, di cui 0,04 a capitale sociale e 1,72 a sovraprezzo (il CdA aveva fissato un prezzo minimo di sottoscrizione a 1,76/azione e il prezzo massimo a 1,87/azione). A seguito di tale aumento di capitale, ildi Execus è passato dal 10,37% alL'aumento di capitale - ricordano gli analisti - è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo strategico ditramite l'acquisizione di nuove società target in settori di riferimento. In questo contesto, la società intende, inoltre, fare ricorso all'assunzione di nuovi finanziamenti bancari per un ammontare di circa 1,5 milioni di euro.Lagià conferita al CdA da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti prevede la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della delibera stessa, di aumentare a pagamento (una o più volte) il capitale sociale per massimi 10 milioni di euro mediante emissione di nuove azioni.