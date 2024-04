MAIRE e Vallourec insieme sullo stoccaggio dell'idrogeno

Vallourec

MAIRE

(Teleborsa) -(Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata NextChem Tech, e, tra i leader a livello mondiale nelle soluzioni per tubi di alta qualità per il settore dell'energia, collaboreranno all'integrazione della tecnologia diDelphy di Vallourec con quella proprietaria per l’ammoniaca verde di NextChem e la sua commercializzazione.Lo annunciasottolineando che i due partner studieranno come combinare la soluzione di stoccaggio Delphy nei progetti "Power-to-X" e di idrogeno verde in cui NextChem è coinvolta come fornitore di tecnologia a livello mondiale. La partnership si concentrerà sulle sinergie tra le tecnologie proprietarie per la produzione di ammoniaca verde di NextChem e lo stoccaggio di idrogeno ad elevata capacità di Vallourec.La tecnologia per l'di NextChem è in grado di produrre ammoniaca priva di carbonio utilizzando energia rinnovabile, al di fuori dei processi tradizionali basati sui combustibili fossili. La tecnologia di NextChem è tra le soluzioni più competitive in termini di CAPEX, offre una modularizzazione completa e utilizza un design collaudato con soluzioni digitali aggiuntive disponibili per il monitoraggio del processo e la formazione del personale. Con diversi impianti in funzione, la tecnologia di NextChem ha una solida base tecnologica di riferimento.La tecnologia di NextChem, abbinata al, sarà in grado di offrire una soluzione sicura, efficiente ed economicamente valida a servizio dei produttori di idrogeno verde e dei clienti industriali.Una volta completati gli studi di fattibilità,, del pacchetto tecnologico che integra il sistema di stoccaggio di idrogeno di Vallourec e la tecnologia di produzione di ammoniaca verde su piccola scala di NextChem. La commercializzazione del pacchetto tecnologico sarà effettuata da una delle controllate di NextChem. Questa cooperazione rientra nell'impegno di NextChem e Vallourec per la transizione verso un'industria a basse emissioni di carbonio, riducendo il consumo di energia e offrendo soluzioni a ridotto impatto ambientale attraverso un approccio circolare., ha commentato: " L'integrazione delle due tecnologie è un elemento essenziale che consente alla produzione di ammoniaca verde di gestire meglio la discontinuità dell’energia rinnovabile.di un ulteriore strumento chiave che rafforza in modo significativo la nostra offerta in questo ambito. La partnership tra NextChem Tech e Vallourec segna un".