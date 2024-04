Maserati, Fiom Cgil: 173 uscite volontarie a Modena, preoccupazione per futuro

Stellantis

(Teleborsa) -, brand del lusso del gruppo, dovrebbe attuare. Lo rende noto laal termine dell'incontro relativo alle uscite incentivate sugli esuberi di personale in applicazione dell'accordo quadro nazionale del gruppo Stellantis, non sottoscritto dalla Fiom Cgil perché considerato "solo l'ennesimo segnale operativo della dismissione del gruppo Stellantis in Italia".In particolare, l'azienda ha quantificato in, per un totale di 173 esuberi. Di questi, oltre 130 sono ingegneri e progettisti che dovrebbero garantire le capacità future dell'azienda, afferma il sindacato."Questo su Modenache solo qualche anno fa aveva trovato collocazione nell'Innovation Lab del plant di via Emilia Ovest - viene affermato - Oltre ad avere ripercussioni negative sulle capacità produttive dello stabilimento di via Ciro Menotti, e quindi della sua piena ripresa produttiva, e per le ovvie ripercussioni sull'indotto".La Fiom Cgil di Modena "esprimeper il futuro di Maserati a Modena che sembra sempre più un miraggio, e chiede piani industriali seri che garantiscano sviluppo e occupazione".