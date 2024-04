Orsini auspica una Confindustria "centrale" e "piena di proposte"

(Teleborsa) - "Oggi siamo riuscitie difficile acome è giusto che sia perchè deve guardare avanti alla realtà dell'industria italiana". Così si è espresso il Presidente designato dell'associazione di Viale dell'Astronomia,, dopo una campagna elettorale al vetriolo ed il passo indietro finale dell'altro candidato rimasto in lizza, Edoardo Garrone.Orsinidopo le divisioni emerse in campagna elettorale, e, per fornire "soluzioni per la crescita delle nostre imprese"."Abbiamo costruito un programma che ovviamente, per diversi capitoli - spiega - andrà a susseguirsi con le vicepresidenze che andremo a formare da qui al 18 aprile". "ma faremo ilper le nostre aziende perché è questo che dobbiamo fare", afferma Orsini, ricordando che i".Dando qualche anticipazione sulla squadra dei, Orsini afferma che ci sarà "anche Antonio Gozzi" assieme ad Edoardo Garrone, perchè ognuno di loro rappresenta un pezzo di Confindustria, ma prima occorreParlando delle sfide da affrontare nel prossimo futuro, il Presidente designato ha parlato dellae dell'che considera duedel programma e poi la"Partiremo dal programma. - ha affermaot - Gli imprenditori scegliendo, oggi, ovviamente hanno scelto il programma oltre alla persona. La cosa che possiamo fare in più e che dobbiamo fare è che ogni tre-cinque mesi dobbiamo vedere lo stato d'avanzamento dei progetti che noi ci siamo dati".Ildi Confindustria si riunirà il prossimo, mentre sarà compito dell'assemblea dei delegati del 23 maggio eleggere il nuovo presidente e il suo team.