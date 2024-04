Popolare Sondrio, Standard Ethics migliora il rating

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L'agenzia indipendente, al termine del processo di revisione annuale del giudizio, ha migliorato il corporate rating assegnato allaportandolo da “EE” a “EE+”.Nel suo rapporto finale, si legge in una nota, l’agenzia afferma, tra l’altro, che(Environmental, Social and Governance) all’interno delle attività aziendali e, al contempo, ha rafforzato i presidi di ESG Risk Management e rinnovato i principali strumenti di governance quali il Codice Etico e la Policy di Sostenibilità, con l’inclusione di riferimenti espliciti alle indicazioni di Onu, OCSE e UE.riconosciutoci dall’agenzia Standard Ethics è per noi motivo diperché riconosce la serietà e la determinazione con cui stiamo incorporando nei nostri processi aziendali le linee guida ESG suggerite dalle principali organizzazioni internazionali. Il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale per la realizzazione di un modello economico più inclusivo e resiliente continuerà anche in futuro a ispirare l’operato della Banca, a supporto dello sviluppo sia dei territori in cui siamo tradizionalmente presenti e sia di quelli in cui ci stiamo inserendo”, ha commentato