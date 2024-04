Un milione e 250mila euro di risarcimenti grazie ai legali Anief. Pacifico: "numeri che fanno riflettere"

(Teleborsa) -: anche marzo 2024 fa brillare gli occhi ai lavoratori della scuola, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che hanno creduto all’azione vincente dell’nei tribunali d’Italia. I numeri, sempre più incoraggianti, sono quelli derivanti dalle cause vinte lo scorso mese dai legali che operano per il giovane sindacato autonomo:"Quello dei crescenti ricorsi prodotti e vinti dall’Anief– commenta– perché se il diritto deve essere sempre più spesso applicato grazie ai risultati da noi prodotti nelle aule giudiziarie c’è evidentemente più di qualcosa da rivedere. E non certo nel nostro operato, che porta giustizia dove non c’è"."I ricorsi presentati dai nostri avvocati peranche consistenti, sono svariati: vanno dalla Carta del docente da assegnare anche ai precari, alle ferie mai godute e pagate; dalle ‘voci’ Rpd e Cia illegittimamente sottratte dagli stipendi di fine mese rispettivamente di docenti e personale Ata precario con contratto breve e saltuario. Presentando ricorso al giudice del lavoro – conclude Pacifico - Anief permette di recuperare anche migliaia di euro, che francamente riteniamo non sia il caso di lasciare nelle casse di uno Stato che si dimostra davvero poco sensibile rispetto ai diritti dei dipendenti della scuola italiana".