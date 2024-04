Confcommercio, Misery Index in calo a febbraio in scia a rientro inflazione

(Teleborsa) - Si è attestato ail, in riduzione di tre decimi di punto suil dato più basso - al netto di quanto accaduto nei primi mesi della pandemia - da agosto 2009. Il ridimensionamento registrato nell’ultimo mese è sintesi di un ulteriore rallentamento dell’inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d’acquisto e di unDalla, a febbraio, un aumento di 41mila occupati sul mese precedente e di 46mila persone in cerca di lavoro. A questi andamenti si è associata, dopo un trimestre di crescita, una riduzione degli inattivi (-65mila sul mese, concentrati prevalentemente tra gli uomini). Queste dinamiche hanno portato a una crescita del tasso di disoccupazione ufficiale, salito al 7,5%. Nello stesso mese le ore autorizzate di CIGa cui si sommano poco meno 911mila di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà. In termini di ore di CIG e FIS effettivamente utilizzate questi dati hanno comportato un contenuto aumento, su gennaio, delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate. Il combinarsi di queste dinamiche - si legge - ha determinato un incremento del tasso di disoccupazione esteso salito all’8,5%.della disoccupazione va valutata con prudenza. Il dato - si spiega - è sintesi di fenomeni articolati: da un latol’aumento delle persone che svolgono una ricerca attiva di un lavoro, in un contesto di prolungata crescita dell’occupazione, potrebbe essere il sintomo del ritorno sul mercato di una parte degli scoraggiati, dall’altro il maggior ricorso a forme di integrazione salariale, tra coloro che sono già occupati, potrebbe essere un segnale dell’incertezza e delle fragilità che caratterizzano l’attuale fase economica. In questo contesto, in cui il contributo dell’inflazione alla riduzione o stabilizzazione dell’area del disagio sociale diviene sempre meno importante, la capacità del sistema di creare occupazione diventa prioritaria.A febbraio i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquistoLa tendenza al rientro è proseguita anche a marzo: secondo le prime stime la variazione dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto si attesterebbe al 2,7%".