Lagarde e Powell escludono tagli dei tassi prima di settembre

(Teleborsa) -su possibili, i cui Presidenti hanno partecipato al Forum di Sintra, in Portogallo, confermando le loro impostazioni circa l'inflazione e la politica monetaria. Camminando su strade parallele , ma non comunicanti, Powell e Lagarde hanno escluso, per ragioni diverse, un imminente taglio dei tassi a luglio, rafforzando le attese per una riduzione da settembre in poi.La Presidente della BCEha ammesso che, precisando che il taglio dei tassi "né un cammino predeterminato", ma avvieneParlando ad un evento della banca centrale portoghese a Sintra, la numero uno della BCE ha confermato "il nostro lavoro non è finito e dobbiamo rimanere vigili". Lagarde ha avvertito "e l’inflazione non sarà tornata al 2%" anche se ha ammesso che l'inflazione è crollata: proprio ieri l'Eurostat ha certificato un ulteriore calo dell'inflazione al 2,5% a giugno dal 2,6% di maggio, ma secondo Lagarde, non si prevede un rientro entro il target del 2% prima del 2025.Rispondendo ad una domanda sullsulle decisioni di politica monetaria, Lagarde ha ammesso che c'è un collegamento indiretto. "Non commenterò la situazione politica di nessuno degli Stati membri, in particolare di quelli che stanno affrontando elezioni. Ma la Bce deve fare quello che deve fare. Il nostro mandato è la stabilità dei prezzi", ha ricordato la Presidente, precisando "laa questo perché fa parte del nostro lavoro e continueremo a farlo". E non ha neanche escluso(o TPI - Transmission Protection Instrument)se fosse necessario in caso di reazione disordinata dei mercati dopo il ballottaggio di domenica prossima.Anche il Presidente della Fed,, è intervenuto al Forum della BCE a Sintra ed ha ammesso che ", ma forse alla fine dell'". Affermazioni che sembrano allungare la tempistica sul primo taglio dei tassi, anche se il numero uno della banca centrale USA ha tenuto a precisare "nel primo trimestre di quest'anno abbiamo fatto progressi, le ultime letture suggeriscono che stiamo tornando su una dinamica disinflazionistica, ma vogliamo essere più fiduciosi".ha chiarito ancora Powell, aggiungendosui futuri tagli dei tassi di interesse. "Sappiamo che, se ci muoviamo troppo presto, possiamo disfare il lavoro fatto e che se, invece, lo facciamo troppo tardi potremmo danneggiare oltre il necessario l'economia. Quindi teniamo conto di questi due rischi", ha sottolineato il banchiere., ha cncluso Powell, confermando una. L'ultimo daot utile di maggio indicava un'inflazione in calo al 3,3% dal 3,4% precedente, ma ancora molto oltre il target del 2%.