Tesla taglia i prezzi dei Suv invenduti, titolo scivola

Tesla Motors

S&P 100

azienda attiva nel settore automotive

Tesla Motors

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo, in flessione del 3,02% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuisce la decisione presa dalla casa automobilistica di Elon Musk di ridurre i prezzi del suo veicolo più venduto, il suv Model Y, per smaltire l'inventario. Questi tagli seguono quelli già adottati, nei mesi scorsi, sempre per il Model Y.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 160,7 USD con prima area di resistenza vista a 171. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 155,4.