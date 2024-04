Turismo, rallenta il passo nel mese di marzo

(Teleborsa) - Dopo il trend positivo dei viaggi d’affari evidenziato in questi mesi, il, indice mensile realizzato con il Centro Studi Promotor (CSP) su un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana,rispetto a febbraio(89 contro 97) e(73 contro 76).Lo comunica il Gruppo Uvet, polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi.Lasi attesta su(122 c ontro 128).