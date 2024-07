Bankitalia: prestiti ancora in frenata a maggio. Trend virtuoso tassi in esaurimento?

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo rapporto di, i prestiti al settore privato a maggio hanno registrato una, leggermente inferiore al -2,2% del mese precedente. Più in dettaglio, i prestiti allesi sono ridottirispetto ai dodici mesi precedenti (-1,2% nel mese precedente) mentre quelli allenon finanziarie sono calati(-3,4% nel mese precedente).I depositi depositi del settore privato appaiono pressoché stabili, registrando una diminuzione dello 0,1% (-1,6% in aprile), mentre continua a crescere la raccolta obbligazionaria,, che è aumentata del 18,8% (21,6% in aprile).In maggio i tassi di interesse suiper l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie (TAEG) si sono collocati(4,09% in aprile); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 10% (14% nel mese precedente). Il TAEG sulle nuovesi è collocato(10,59% nel mese precedente). Iin essere sono stati pari(1,04 nel mese precedente).I tassi di interesse suisono stati pari(5,30 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1milione di euro sono stati pari al 5,72%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 5,14%.Unadei tassi, che commenta i dati pubblicati questa mattina dall'Istituto di Via Nazionale notando che "rallenta fortemente la flessione dei tassi, raggiungendo il divario minimo rispetto al mese precedente". Con questa configurazione dei tassi,per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile,, pari a un risparmio"Sembracommenta Massimiliano Dona, presidente dell'UNC - iiniziato alla fine del 2023. Servirebbe un nuovo input da parte della Bce".