Formazione continua: Italia in ritardo rispetto a principali Paesi europei

(Teleborsa) -nel 2022, poco più di un terzo degli individui tra iha partecipato ad attività di istruzione e formazione. Lo rilevasottolineando che ilSono ili 18-24enni che non partecipano ad alcun percorso di istruzione o formazione, contro il 20,2% della media europea.alla partecipazione:che non si formano non ha interesse a farlo e per gli altri sono spesso i costi elevati a frenare la(nel 23,7% dei casi contro il 13,7% della media Ue27).Nel dettaglio: il- si legge nel report -sia in ritardo rispetto ai principali Paesi Ue: tra gli adulti di 25-64 anni, il tasso di partecipazione alle attività di formazione (formali o non formali) è pari a 35,7% (quasi 11 punti percentuali sotto il valore medio europeo) e colloca il nostro Paese al 21° posto nel ranking Ue27. Sono dunque lontani gli obiettivi del Consiglio europeo per il 2025 che, per i 25-64enni, fissano un minimo per il tasso di partecipazione alle attività di istruzione e formazione pari al 47%. La stessa evidenza si osserva se si scende nel dettaglio delle attività formali (vi partecipa il 4% della popolazione di 25-64 anni, contro il 6,3% in media europea) e non formali (34,1% e 44,0%).Anche ildedicate complessivamente alla formazione è più basso in Italia rispetto alla media Ue27 (133 e 144 rispettivamente), per effetto del minor numero di ore mediamente dedicate all’istruzione formale (405 rispetto a 512).Il rrileva checresce la partecipazione alle attività formative formali e non formali; l’evidenza viene confermata anche depurando il confronto dall’effetto dell’età, tenendo cioè conto del fatto che la popolazione più anziana possiede in generale livelli di istruzione meno elevati.Analogamente,dei genitori cresce la partecipazione alla formazione continua (dal 25,6% nel caso i genitori abbiano un basso livello di istruzione al 66,3% di chi ha almeno un genitore con titolo terziario) e si riduce drasticamente, per i 18-24enni, il rischio di uscita precoce da(dal 24% se i genitori hanno al più un diploma di scuola secondaria di I grado al 3% se almeno uno dei genitori possiede un titolo terziario).