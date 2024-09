Qonto entra in quattro nuovi mercati europei: punta 1 milione di clienti entro 2026

(Teleborsa) -, fintech europea che punta a semplificare la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, ha annunciato il suo. Questa mossa strategica mira a soddisfare le esigenze di PMI e liberi professionisti in questi nuovi paesi, segnando un'importante pietra miliare nel percorso di crescita di Qonto, che punta a raggiungere 1 milione di clienti europei entro il 2026. La società è già operativa in Francia, Italia, Germania e Spagna."Da quando abbiamo fondato Qonto insieme a Steve Anavi - affermadi Qonto - la nostra ambizione rimane la stessa: costruire la soluzione leader in Europa per la finanza aziendale. Dopo i buoni risultati ottenuti in Germania, Italia e Spagna, ora siamo fiduciosi di muoverci nella giusta direzione nel nostro percorso di espansione europea. Sono davvero entusiasta di offrire i nostri servizi in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. Negli ultimi anni, il nostro team di 1.600 talenti ha imparato a costruire una soluzione di finanziamento aziendale su misura, rendendola funzionale per le imprese dei diversi Paesi".In quanto istituto di pagamento regolamentato, la società è in grado diin qualsiasi altro Paese dell'UE, meccanismo che facilita l’ingresso in altri mercati europei.Ildi Qonto ha registrato risultati positivi fin dalle fasi iniziali: in Germania, Spagna e Italia sono stati registrati un tasso annuale di crescita dei clienti dell'86% e un tasso annuale di crescita dei ricavi del 138% (da dicembre 2020 a dicembre 2023).A 7 anni dal suo lancio in Francia, Qonto oggi può contare sulla fiducia diin Francia, Germania, Italia e Spagna e ha un team di 1.600 persone in tutta Europa che è continua crescita. Con questa espansione in quattro nuove nazioni, Qonto raddoppia il suo potenziale mercato in 8 paesi, passando da 12,8 milioni a 17,4 milioni di PMI europee.