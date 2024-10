Urso: tetto agli stipendi e investimenti in Italia al centro del dibattito su Stellantis

(Teleborsa) - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy,, ha affrontato diversi temi cruciali durante il suo intervento all'assemblea di. Tra i principali argomenti trattati, il tetto agli stipendi nella, previsto nella manovra finanziaria, e la richiesta a Stellantis di maggiori investimenti nel territorio italiano.Riguardo al tetto agli stipendi, Urso ha dichiarato che la misura è ragionevole per enti e fondazioni che ricevono contributi dallo Stato, paragonandolo al tetto stabilito per lo stipendio del Presidente del Consiglio. "", ha sottolineato il ministro, evidenziando la necessità di unaSul fronte industriale, il ministro ha rivolto un appello ail colosso automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, affinché restituisca all’Italia ciò che il Paese ha offerto alla Fiat negli anni. Urso ha invitato Stellantis ae a mantenere, convocando nuovamente il tavolo di confronto con l’azienda. Ha ricordato che il Parlamento, i sindacati e il governo sono uniti nel richiedere maggiori impegni da parte di Stellantis per il futuro del settore automobilistico in Italia.Infine, il ministro ha sottolineato l’aumento dell'occupazione nel Paese, evidenziando comeUrso ha lodato la crescita economica dell’Italia, trainata soprattutto dalla Lombardia, che registra risultati migliori rispetto ad altri Paesi europei, nonostante la stagnazione e le difficoltà economiche nel continente, con la Germania in recessione tecnica.