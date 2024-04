Intercos, accordo con The Estée Lauder Companies

Intercos

(Teleborsa) -, leader globale nella ricerca e sviluppo, nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (Make-up) e per il trattamento della pelle (Skincare) oltre che per il trattamento dei capelli e del corpo (Hair&Body), ha siglato un nuovo accordo commerciale conCon questo nuovo accordo, The Estée Lauder Companies ha deciso diprecedentemente effettuate internamente in USA, affidando ad Intercos America Inc. la produzione delle stesse.L’accordo - spiega una nota - sigilla ulteriormente la partnership strategica tra The Estée Lauder Companies e Intercos, che dura da oltre 40 anni, confermando la leadership a livello mondiale di Intercos nel segmento delle polveri cosmetiche, una categoria di prodotto che richiede investimenti in innovazione e un know-how consolidato.