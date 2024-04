Interpump acquisisce due aziende in Cina

Interpump Group

(Teleborsa) -ha acquisito,, il 60% del capitale della Società Process Partners China e di averincrementato la propria partecipazione al 60% nella Società YRP (Shangai) Flow Tecnology, realtà entrambe operanti in Cina.Attraverso queste transazioni da una parte il Gruppo entra nel mercato cinese dell’impiantistica, dall’altro amplia le opportunità di contatto con i clienti finali per i propri prodotti facendo leva su una struttura manageriale locale che conosce perfettamente i prodotti del Gruppo grazie a diversi anni di comune collaborazione. Gli attuali soci continueranno a essere coinvolti nelle attività delle Società.Ilè stato pari a 2,9 milioni di euro.Process Partner è stata fondata nel 2015 ed è specializzata nella produzione e vendita di impianti e soluzioni complete per le attività del settore alimentare, quello caseario in particolare, YRP Flow Tecnology è stata creata nel 2016 anche grazie al supporto del Gruppo Inoxpa, per distribuire in Cina componenti – valvole, pompe e attuatori – e rappresenta il distributore in esclusiva del Gruppo Inoxpa nella regione. Complessivamente le due realtà nel 2023 hanno generato un fatturato di quasi 11 milioni di euro, con un EBITDA margin di circa il 10% e una posizione finanziaria netta positiva.