Acea, Transizione Verde: le case automobilistiche chiedono sostegno e condizioni competitive

(Teleborsa) - "Lesono fortemente impegnate nella, investendo, ma non possiamo affrontare questa transizione da soli. L'Europa deve creare le condizioni per lQuesti includono infrastrutture di ricarica e rifornimento dell'idrogeno, una fornitura sufficiente di materie prime critiche, un migliore accesso ai finanziamenti e incentivi di mercato. In altre parole, unasarà la chiave per realizzare le ambizioni verdi dell'Europa". Lo ha dettoal termine dell'incontro che gli amministratori delegati dei principali produttori e fornitori europei di veicoli hanno avuto oggi con il commissario europeo per per il clima, Wopke Hoekstra.Le case automobilistiche vogliono mantenere la produzione in Europa, mantenendo posti di lavoro e investimenti nella regione. Ma attualmente stanno affrontando una "tempesta perfetta" diaggravata dall'aumento dei costi di esercizio, da un panorama geopolitico in radicale cambiamento e da un mercato dei veicoli elettrici che è lungi dall'essere maturo. Date queste sfide profonde, lper la transizione verde e digitale dell'industria automobilistica. Secondo il"i produttori automobilistici europei guidano l'innovazione e la sostenibilità conTuttavia, nel contesto di un contesto economico difficile, di un rallentamento nell'adozione dei veicoli elettrici e di una diminuzione dei profitti all'interno della catena di fornitura, ilIl quadro normativo deve rimanere ambizioso ma flessibile per mantenere l'Europa competitiva. Ciò ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi in modo più rapido ed efficiente, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze dei consumatori".