Bankitalia, prestiti settore privato in calo del 2,5%

(Teleborsa) -. secondo l'ultimo rapporto mensile di, si registra unasui dodici mesi (-2,6 nel mese precedente). I prestiti alle, in particolare, si sono ridottisui dodici mesi (come nel mese precedente) mentre quelli allenon finanziarie sono calati(-3,9 nel mese precedente).del settore privato sonosui dodici mesi (-2,0 in gennaio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 18,0% (21,0 in gennaio).Sempre a febbraio, isui prestiti erogati alle famiglie, comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati(4,38 in gennaio); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 17% (22 per cento nel mese precedente). Il TAEG sulle nuove erogazioni disi è collocato(10,75 nel mese precedente).non finanziarie sono stati pari(5,48 nel mese precedente): quelli perimporti fino a 1 milione di euro sono stati pari al 5,81%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale sogliasi sono collocati al 5,00%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari all’1,02% (1,00 nel mese precedente).