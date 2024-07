BCE, primo aumento della domanda di prestiti per le famiglie dal 2022

(Teleborsa) - Lehanno segnalato un- ovvero le linee guida interne delle banche o i criteri di approvazione dei prestiti - per i prestiti o le linee di credito alle imprese nel secondo trimestre del 2024, secondo l'ultima edizione del lending survey della Banca centrale europea (BCE).Le banche hanno segnalato un ulteriore, mentre i criteri per il credito al consumo e altri prestiti alle famiglie si sono ulteriormente inaspriti moderatamente. Ciò è stato sostanzialmente in linea con la tendenza degli ultimi trimestri e con le aspettative delle banche.La tolleranza al rischio delle banche è stata il principale motore della stretta netta sui prestiti alle imprese, viene spiegato. La percezione del rischio è stata meno rilevante rispetto al ciclo di rialzo dei tassi, ma ha continuato a esercitare pressioni restrittive su tutte le categorie di prestiti. Laimmobiliari. Per il terzo trimestre del 2024 le banche si aspettano una moderata stretta netta per i prestiti alle imprese e invariati standard creditizi per i prestiti alle famiglie.Dal lending survey emerge anche che le banche hanno segnalato un ulteriore calo della domanda di prestiti o di linee di credito da parte delle imprese, mentre la"Tassi di interesse più alti e tassi fissi più bassi gli investimenti hanno continuato a esercitare pressioni frenanti sulla domanda di prestiti da parte delle imprese - si legge nel rapproto - Allo stesso tempo, il, la fiducia dei consumatori e la spesa per beni durevoli hanno sostenuto positivamente la domanda delle famiglie. Le banche prevedono che la domanda netta aumenterà in tutti i segmenti di prestito nel terzo trimestre del 2024".Secondo le banche intervistate l'è migliorato per i titoli di debito e, in misura minore, per i mercati monetari. L'accesso ai finanziamenti al dettaglio è rimasto sostanzialmente invariato, ad eccezione dei finanziamenti a breve termine, che hanno continuato a peggiorare leggermente nel secondo trimestre del 2024. Nel terzo trimestre del 2024 le banche prevedono un peggioramento dell'accesso ai finanziamenti in tutti i segmenti.Ildelle banche ha avuto un impatto moderato sulle condizioni di concessione dei prestiti alle imprese e del credito al consumo nella prima metà del 2024. L'impatto è stato neutro per i prestiti immobiliari. Le banche si aspettano lo stesso per il resto dell'anno.