Previdenza, Confcommercio: fondamentale contrattazione collettiva e valorizzazione secondo pilastro

(Teleborsa) -che mette a rischio la sostenibilità del sistema pensionistico e dei servizi sanitari con un aumento dell'età media della popolazione, una forte riduzione delle nascite e un rapporto attivi pensionati sempre più preoccupante con la progressiva diminuzione delle entrate contributive, fondamentale è il ruolo della contrattazione collettiva e del consolidamento del sistema di welfare multipilastro nel quale da sempre crediamo fermamente”: cosìvice presidente di Confcommercio con incarico al lavoro e alla bilateralità, in occasione dell’audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato.“Ne sono una prova – ha proseguito Prampolini -volte al rafforzamento della conciliazione vita lavoro con maggior flessibilità nella fruizione dei congedi parentali, l’introduzione di congedi per donne vittime di violenza, e, più in generale, a tutela della condizione femminile, la promozione di iniziative volte a ridurre il divario di genere, tra le quali la certificazione di parità affidata alla Commissione permanente per le pari opportunità. A ciò si aggiungono un potenziamento del welfare sanitario integrativo e del sistema degli enti bilaterali, le misure riguardanti la contrattualistica per meglio affrontare le nuove sfide imposte dal mercato e dalle transizioni verso le nuove professioni digital e green e la riaffermazione della centralità della formazione professionale, come leva per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la crescita professionale dei lavoratori. Le azioni citate non possono tuttavia prescindere dalla garanzia del buon funzionamento e della tenuta del welfare pubblico previdenziale e sanitario, quindi ci aspettiamo misure che riprendano i ragionamenti di migliorabilità del sistema pensionistico, soprattutto a supporto dei giovani con carriere discontinue, delle donne, le cui esigenza di cura familiare spesso allontanano dal mercato del lavoro, dei più deboli interessati da mansioni gravose e che consentano altresì alle imprese di portareavanti percorsi di riqualificazione e inserimento occupazionale.”– ha concluso la vice presidente di Confcommercio - fondamentale è valorizzare il ruolo dei Fondi pensione, con una maggior diffusione della cultura previdenziale e una più spinta leva fiscale per incrementare le adesioni, e quello dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa che, per i principi mutualistici, solidaristici e capacità di intermediare la spesa privata out of pocket, possono essere realmente sussidiari al SSN secondo logiche di equità e di un crescente universalismo.”