Confcommercio e Unaie: nuovo protocollo per promuovere il turismo delle radici e valorizzare il Made in Italy

(Teleborsa) - Promuoverecon l’obiettivo di sviluppare un’offerta turistica in linea con le motivazioni di viaggio e di esperienza dei turisti delle radici, individuare forme di promozione efficaci, valorizzare le produzioni dei territori, in un’ottica di, e migliorare lo scambio di informazioni per, in Italia, degli italiani all’estero e degli italo-discendenti.Queste le finalità delsiglato da, e da(Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati e degli Emigrati), secondo quanto si legge in un comunicato congiunto delle due organizzazioni.Tra gli obiettivi previsti dal Protocollo – prosegue la nota - che ha durata triennale: mettere a sistema le competenze delle imprese del turismo, del commercio e dei servizi con quelle delle organizzazioni rappresentative delle comunità di italiani e italo-discendenti nel mondo; realizzare percorsi di aggiornamento sul tema delle radici culturali italiane nel mondo; condividere analisi e ricerche e sviluppare strumenti di supporto, come banche dati e piattaforme di incontro di domanda e offerta, per rafforzare le relazioni con le suddette comunità; favorire la collaborazione nella realizzazione di iniziative ed eventi a livello europeo, nazionale e locale; supportare congiuntamente proposte normative nazionali e regionali per lo sviluppo del turismo delle radici e dei rapporti con le comunità italiane all’estero.La programmazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le azioni previste dal Protocollo sonocostituito da rappresentanti di Confcommercio e UNAIE.