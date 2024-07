Commercio multicanale, Oroarezzo: "Per i gioiellieri è il presente e il futuro"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Commercio nei punti vendita fisici contro commercio online, la distinzione è superata. "Il commercio è uno solo, multicanale" dice, duranteil salone internazionale didedicato alla manifattura orafo-gioielliera tenutosi ad Arezzo Fiere e Congressi. Le gioiellerie più strutturate riescono a dotarsi oggi del livello di organizzazione per far fronte alle nuove richieste dei consumatori. Lo certificano ifatto 100 il numero di addetti nel 2013, in 10 anni ha perso 14 punti base, ma il numero delle gioiellerie ha perso 24 punti base. Il numero degli addetti è superiore al numero gioiellerie, "dunque meno gioiellerie ma più strutturate e con più dipendenti, e questa è una buona notizia", ha dettoIn unla distribuzione sul territorio nazionale vede al Sud e nelle Isole il 40,5% delle gioiellerie a fronte del 30,4% degli addetti, nelle regioni del Nord Ovest si registra una situazione più equilibrata con il 22,6% delle gioiellerie e il 23,9% degli occupati; a Nord Est il 15,6% di gioiellerie e il 25,8% di occupati; nel Centro Italia 21,3% gioiellerie e quasi il 20% degli occupati.È il valore del solo commercio elettronico prodotto da gioiellerie, che confermano un appeal riconoscibile sul cliente anche per la vendita online. Appeal che si sostiene sugli investimenti in comunicazione: tecnologia, formazione e professionalità servono a costruire un flusso di comunicazione che sia ibrido e integrato nei diversi canali online (il cui presidio, secondo i consumatori e il mercato, oggi è dato per scontato) e che conduca fino al negozio fisico.Ai talk sul tema hanno partecipatopresidente Federpreziosi Confcommercio,, presidente Federpreziosi Confcommercio Firenze Arezzo evicepresidente Federpreziosi Confcommercio Roma.