Ryanair, Wilson: "Prezzi cresceranno, ma compagnia resterà la più economica"

Ryanair

(Teleborsa) - I vettore low-cost irlandese, facendo leva sui, nonostante le pressioni esercitate dai prezzi dei carburanti e dall'inflazione. E' quanto emerso dalla conferenza stampa con l'Ad di Ryanair,, a margine del G7 Trasporti a Milano., quando i nostri concorrenti si sono ridimensionati. Penso che sia buona notizia per i cittadini italiani, in particolare per le regioni che dipendono da noi, perché abbiamo costi più bassi", ha spiegato Eddie Wilson, Ad di Ryanair, aggiungendo "abbiamo costi più bassi che si traducono in tariffe più basse eche i cittadini italiani possono avere una"., ha assicurato il manager.Parlando delleesercitate dall'aumento del costo dei carburanti e dall'inflazione, Wilson ha affermato "non è una questione di proteggere i prezzi, Ryanair è sempre statae passiva sui margini e questo significa chele persone siano disposte a pagare, ciò si traduce generalmente nellesul mercato"."Ci sono statein tutta Europa, ma credo che siamo cresciuti di oltre il 140% dal periodo pre-Covid, quindi ci troviamo in unaper continuare a praticare le tariffe più basse, a garantire la migliore connettività e creare più posti di lavoro e turisti".. "Per quello che è successo in Europa, a causa di quotazioni petrolifere più alte e minore capacità, penso che il trend dei prezzi sia al rialzo", ha sottolineato il numero uno di Ryanair, aggiungendo che per la compagnia low-cost "ci saranno sempre prezzi più bassi, in particolare nelle".A proposito dell'impatto della, Wilson ha affermato "stavamo aspettando la consegna di 57 aerei quest'anno e probabilmente saranno 40, ma. Potremmo avere dei tagli su alcune rotte, ma non in Italia, saranno altrove in Europa"."Preferiremmo avere quegli aerei da Boeing - ha proseguito l'Ad - perché l'estate è il periodo in cui facciamo la maggior parte dei nostri profitti. Abbiamo minimizzato l'effetto sui consumatori, ma non c'è effetto qui in Italia.Sul tema dellaUcraina, Wilson ha detto "siamo stati in grado di indirizzare le nostre rotte fuori dall'Ucraina, avremmo preferito vedere la fine del conflitto, maucraino per investire in aeromobili e aprire nuove basi nei maggiori aeroporti di Lviv e Odessa quando il conflitto sarà finito"."E' una tragedia umanitaria che continua, ma saremo lieti di fare la nostra parte, neldell'Ucraina con il resto d'Europa", ha proseguito l'Ad di Ryanair, ricordando, a proposito del, che "Ryanair aveva quasi 100 frequenze a settimana, per e da Tel Aviv". "Abbiamo recentemente annunciato che- ha assicurati - e lo faremo"Credo potremo crescere lì, perché le persone hanno bisogno di andare e tornare da Tel Aviv", ha concluso.