Mercato immobiliare 2026: canoni in aumento (+8,1%) oltre i prezzi (+3,1%)

(Teleborsa) - Ilavviati nella seconda metà dell’anno precedente: dopo una lunga fase di crescita, la domanda di affitti ha rallentato, mentre le compravendite hanno ripreso vigore, sostenute da un progressivo miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Quali scenari si aprono ora per il nuovo anno?A delinearli è, la proptech company guidata da Luke Brucato e specializzata in analisi di mercato e data intelligence, parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, che ha analizzato le prospettive dei prezzi al metro quadro delle abitazioni a livello nazionale e nelleSecondo le stime, anche il prossimo sarà un anno di aumenti, sia per le compravendite che, soprattutto, per le locazioni:Guardando alle singole città, gli incrementi percentuali più rilevanti per la vendita sono attesi aAnalizzando le due grandi metropoli per antonomasia del nostro Paese,, le previsioni indicano rialzi più significativi nel capoluogo lombardo rispetto alla Capitale: a Milano - che conserverà lo status di città più cara del Paese in entrambi i settori – i prezzi al metro quadro per l’acquisto aumenteranno del 2% entro fine 2026, mentre Roma crescerà di circa la metà (+1,1%). Sul fronte delle locazioni, la città meneghina registrerà un +5%, contro il +4,2% della Capitale."Il 2026 si preannuncia come un anno di continuità rispetto alle tendenze emerse negli ultimi mesi del 2025 - commenta- La domanda abitativa resterà sostenuta e continuerà a riflettersi sia sulle compravendite sia sulle locazioni. Sul fronte delle vendite, prevediamo una crescita più stabile e moderata,Per gli affitti, invece, i canoni cresceranno più dei prezzi di vendita, riflettendo uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta nelle principali città".Entrando ancor più nel dettaglio delle singole città, nel 2026 i prezzi di vendita a Firenze aumenteranno di oltre 300 euro al metro quadro, superando la soglia dei 5.000 euro/mq:. Anche Bologna registrerà una crescita rilevante, pari a 223 euro/mq, da 3.747 a 3.970 euro/mq., +179 euro/mq nel primo caso e +174 nel secondo. Nella città scaligera i valori saliranno dagli attuali 2.807 euro/mq ai 2.986 di fine 2026, mentre nel capoluogo veneto da 3.445 a 3.619 euro/mq.- dove una casa arriverà a costare quasi 5.700 euro/mq - Bari (da 2.248 a 2.355 euro/mq) e Napoli (da 3.032 a 3.137 euro/mq). Come per le due città venete, a, rispettivamente +86 euro/mq e +80 euro/mq. Gli incrementi più contenuti per le case in vendita riguarderannonella Capitale l’aumento sarà di 39 euro/mq (da 3.652 a 3.691 euro/mq), mentre nel capoluogo ligure e in quello piemontese i rialzi ammonteranno rispettivamente a +24 e +22 euro/mq.Per quanto concerne gli affitti,, seppur partendo da livelli di spesa molto diversi: nel capoluogo pugliese si passerà da 13 a 14,2 euro/mq, mentre la città toscana sfiorerà i 23 euro/mq dai 21,7 attuali. Aumenti marcati si registreranno anche a Milano, da 22,6 a 23,7 euro/mq, e a Torino, da 12,7 a 13,7 euro/mq.Roma supererà i 19 euro/mq (oggi è a 18,5), mantenendosi sopra Bologna, che però conoscerà un rialzo più deciso, dai 17,1 euro/mq attuali ai 18 di fine 2026. Le previsioni indicano performance molto positive anche per Palermo e Catania, attualmente a pari merito a 9,4 euro/mq. Palermo raggiungerà i 10 euro/mq, mentre Catania si porterà a 9,9 euro/mq. Bene anche Napoli, da 14,8 a 15,5 euro/mq, Verona, che raggiungerà i 13 euro/mq (dai 12,4 attuali), e Genova, che da 10,6 euro/mq toccherà quota 11.Tra le città analizzate,Lo studio di Immobiliare.it Insights si focalizza infine sulleNel capoluogo lombardo tutte le aree, senza eccezioni, registreranno aumenti in entrambi i settori nel corso dell’anno: i prezzi richiesti per l’acquisto saliranno soprattutto a Precotto-Turro (+8,7%), Viale Certosa-Cascina Merlata (+8,3%) e Bicocca-Niguarda (+8%), mentre i rialzi più contenuti interesseranno la zona Arco della Pace-Arena-Pagano (+0,5%).Per gli affitti, invece,il Centro guiderà la classifica con un +9,2%, seguito da Solari-Washington (+8,4%) e Centrale-Repubblica (+7,8%)., che comunque faranno segnare un solido +3%.A Roma il. In alcuni quartieri, infatti, i canoni nel 2026 diminuiranno: è il caso di Termini-Repubblica (-2,9%) e Aventino-San Saba-Caracalla (-2,4%). All’opposto, si prevedono forti rialzi a Prati-Borgo-Mazzini-Delle Vittorie (+8,3%) e Magliana-Trullo-Parco de’ Medici (+7,2%).Più uniforme la crescita dei prezzi di vendita, con incrementi diffusi in tutta la città: i