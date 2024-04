Sicurezza lavoro, si insedia la Commissione. Obiettivo zero vittime

(Teleborsa) -. La Commissione sicurezza sul lavoro istituita dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, d’intesa con il Ministro del Lavoro delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone,Ilsulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, sarà presieduto dal Viceministro alla., affiancato da alcuni esperti nel campo della sicurezza sul lavoro, operativi sul campo o nella ricerca, e dal Presidente dell’InailAlla Commissione è affidato il mandato die giurisprudenziale, verificarne limiti, criticità e prospettive, per poiPunto di partenza del lavoro della Commissione è la drammaticae la consapevolezza che a contribuire alla sicurezza sul lavoro concorrono, come indicato nel decreto ministeriale,tra cui “continuo, la formazione di una coscienza diffusa di, l’accuratasui posti di lavoro, precisee una stretta collaborazione tra lavoro e ricerca".Frattanto, il Ministro Calderone, parlando dell'emendamento al PNRR sulla, ha ribaditoe poi ha anticipato che per l'applicazione della patente a ", ma nella riformulazione è prevista un'apertura ad altri settori che dovranno essere valutati"."Il cantiere rimane aperto perché abbiamo un impegno con le parti sociali ad incontrarci periodicamente", ha spiegato la titolare del Lavoro, precisando che il contributo delle parti sociali ha portato ad un miglioramento del testo.