Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/04/2024

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 164,71. Primo supporto a 164,17. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 163,99.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)