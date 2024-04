Commissione UE approva piano di Illumina per cessione di GRAIL

Illumina

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, ila seguito delle misure risanatrici che richiedono a Illumina di liquidare l'acquisizione completata di GRAIL, adottate dalla Commissione nell'ottobre 2023.Nel settembre 2022, la Commissione ha vietato l'acquisizione di GRAIL da parte di Illumina perché temeva che avrebbe soffocato l'innovazione e ridotto la scelta nel mercato emergente dei. Illumina e GRAIL hanno completato illegalmente la fusione durante l'indagine approfondita della Commissione, in violazione delle norme UE sul controllo delle concentrazioni. Nel luglio 2023 la Commissione ha multato entrambe le società per questa violazione. Nell'ottobre 2023 ha adottato misure riparatorie che impongono a Illumina di cedere GRAIL al fine di ripristinare la situazione concorrenziale esistente prima del completamento della transazione. Le misure risanatrici richiedevano che Illumina presentasse alla Commissione un piano di cessione per la cessione di GRAIL.Con la decisione odierna la Commissione ha approvato il piano di dismissione presentato da Illumina per la cessione di GRAIL. Il piano di cessione prevede che Illumina possa(tramite una vendita commerciale o un'operazione sui mercati dei capitali).L'indipendenza di GRAIL da Illumina verrebbe. Il ripristino dell'indipendenza di GRAIL eliminerà il possibile danno alla concorrenza derivante dalla capacità e dall'incentivo di Illumina di ritardare o svantaggiare i rivali di GRAIL.Il piano di cessione garantisce che GRAIL saràdopo la cessione, come avveniva prima dell'acquisizione di Illumina. Ciò garantirà che la corsa all'innovazione tra GRAIL e i suoi rivali possa continuare in condizioni simili a quelle in essere prima della transazione."La decisione odierna segna un altro passo importante verso il ripristino della concorrenza nel mercato per lo sviluppo di test per la diagnosi precoce del cancro - ha commentato, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza - Il piano di cessione di Illumina definisce un percorso tempestivo verso l'indipendenza di GRAIL, garantendo che continui a essere un valido concorrente in questa importante corsa all'innovazione".