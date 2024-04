Germania, inflazione confermata in rallentamento a marzo

(Teleborsa) - Confermata in rallentamento su base annua l'inflazione in Germania a marzo. Lo reiterano i dati pubblicati dall', che avallano i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,2% su base annua, dopo il +2,5% registrato il mese precedente.Su base mensile si registra un +0,4%, come indicato dalla stima preliminare, ed in linea con il mese di febbraio.Quanto, ha registrato un incremento dello 0,6% su mese (come la stima iniziale) e un +2,3% su anno (confermato il dato preliminare).