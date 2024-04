U.S. Steel, azionisti approvano l'acquisizione da parte di Nippon Steel

United States Steel Corporation

(Teleborsa) - L'di(U.S. Steel) hannocon Nippon Steel Corporation (NSC). Oltre il 98% delle azioni votate, che rappresentano circa il 71% delle azioni ordinarie di U.S. Steel emesse e in circolazione, hanno votato a favore della proposta."L'enorme sostegno da parte dei nostri azionisti è una chiara approvazione del fatto che riconoscono le motivazioni convincenti alla base della nostra transazione con NSC - ha commentato, Presidente e Amministratore delegato di U. S. Steel - Si tratta di undella transazione. Siamo un passo avanti nel riunire il meglio delle nostre aziende e avanzare insieme come il miglior produttore di acciaio con capacità leader a livello mondiale"."Questa transazione rappresenta davvero il miglior percorso da seguire per tutti gli stakeholder di U. S. Steel - dipendenti sindacali e non, clienti, comunità e azionisti - e per gli Stati Uniti e la nostra casa in Pennsylvania - ha aggiunto - Creando il miglior produttore di acciaio al mondo, avremo un'azienda più forte per sostenere i nostri dipendenti di talento e adempiere a tutti gli impegni nei loro confronti, compresi tutti gli obblighi derivanti dagli accordi in essere con i nostri sindacati. Forniremo capacità e innovazioni migliorate ai nostri clienti negli Stati Uniti e nel mondo e saremo in grado di investire in acciaio più verde per rispettare i nostri impegni climatici. E, con ancora più capitale da investire in Pennsylvania"."Questa transazione renderà U.S. Steel e l'industria siderurgica nazionale più forti e più competitive, valorizzando l'eredità dell'acciaio estratto, fuso e prodotto in America, a fronte della concorrenza sleale della Cina", ha sottolineato Burritt.Secondo quanto annunciato a dicembre 2023 , NSC acquisirà U.S. Steel in una transazione interamente in contanti a 55 dollari per azione, che rappresenta un equity value di circa 14,1 miliardi di dollari più l'assunzione del debito, per un