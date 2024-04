EQT vende alcuni asset di gas naturale in Pennsylvania a Equinor USA

EQT Corporation

(Teleborsa) -, società energetica americana, ha stipulato un, controllata del big norvegese dell'energia, pernelle sue attività di gas naturale non gestite nel nord-est della Pennsylvania, che rappresentano circa 225 milioni di metri cubi/giorno di produzione netta prevista per il 2025.Il corrispettivo della transazione comprende. Sulla base dei recenti prezzi azionari, EQT prevede un free cash flow aggregato per il 2025 di circa 75 milioni di dollari dal corrispettivo non in contanti."Questa transazione segna un inizio estremamente positivo per il nostro programma di dismissione, apportando oltre 1,1 miliardi di dollari di valore, comprese sinergie e ottimizzazione del piano di sviluppo, per il 40% delle nostre attività non gestite, pur mantenendo il rialzo del prezzo del gas - ha commentato il CEO di EQT, Toby Z. Rice - Abbiamodelle nostre attività non gestite nel nord-est della Pennsylvania e abbiamo un'enorme fiducia nella possibilità di raggiungere i nostri obiettivi di riduzione della leva finanziaria".