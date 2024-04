ProSiebenSat.1, EBITDA Adjusted aumenta del 35% nel primo trimestre

ProSiebenSat.1

(Teleborsa) -, primario gruppo radio televisivo tedesco che hatra gli azionisti, ha aumentato i proprineldel 6% a 867 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2023 (anno precedente: 816 milioni di euro). A ciò ha contribuito in modo significativo laL'è aumentato del 35% a 72 milioni di euro nel primo trimestre. L'è migliorato significativamente rispetto all'anno precedente per 22 milioni di euro a 8 milioni di euro (anno precedente: -15 milioni di euro), riflettendo principalmente lo sviluppo dell'EBITDA rettificato e minori oneri fiscali. L'è in miglioramento rispetto all'anno precedente attestandosi a 1.553 milioni di euro (31 dicembre 2023: 1.546 milioni di euro; 31 marzo 2023: 1.682 milioni di euro)."Come previsto,- ha commentatodi ProSiebenSat.1 - Ciò dimostra che l'attuazione coerente della nostra strategia sta dando i suoi frutti. Siamo riusciti a chiudere il primo trimestre del 2024 non solo con una crescita dei ricavi, ma anche con una significativa crescita degli utili grazie ad una gestione coerente dei costi. Il mercato pubblicitario si è leggermente ripreso all'inizio dell'anno e abbiamo aumentato sia i nostri ricavi pubblicitari TV che quelli digitali e intelligenti anche nell'area di lingua tedesca, beneficiando di una Pasqua anticipata rispetto all’anno precedente"."Allo stesso tempo, il nostro portafoglio Commerce & Ventures attorno a Verivox e flaconi ha continuato la sua crescita dinamica e redditizia - ha aggiunto - Nel corso dell'anno continueremo a portare avanti la nostra strategia in modo intenso e coerente".