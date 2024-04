Tesla, memo interno: licenzierà oltre 10% del personale a livello globale

Tesla

(Teleborsa) -, mentre l'azienda si trova ad affrontare un calo delle vendite e l'intensificarsi della guerra sui prezzi dei veicoli elettrici. Lo scrive Reuters, citando un memo interno, dopo che la notizia era stata anticipata dalla testata specializzata Electrek.La casa automobilistica fondata da Elon Musk contava, secondo l'ultima relazione annuale. Il memo non specifica il numero di posti di lavoro interessati dai licenziamenti."Mentre, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell'azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività - afferma Musk nel memo - Come parte di questo sforzo, abbiamo fatto una revisione approfondita dell'organizzazione e abbiamo preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di oltre il 10% a livello globale".