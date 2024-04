CNA: “Il decreto salva conti ha bloccato i crediti d’imposta alle imprese per gli investimenti 4.0 del 2023”

(Teleborsa) - Le imprese che hanno realizzatoin beni strumentali nell’ambito del programmada oggi non possono utilizzare i relativi crediti d’imposta. È quanto lamenta lasollecitando lo sblocco urgente dei crediti maturati dalle imprese per investimenti effettuati nel corso del 2023.La Confederazione rileva che il Decreto salva conti di fine marzo ha introdotto l’obbligo per le imprese di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati o in programma che beneficiano di. Il nuovo obbligo di comunicazione comprende anche gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, materiali e immateriali, relativi al 2023 per i quali la compensazione dei crediti maturati e non ancora utilizzati è tuttavia subordinata alla trasmissione di una specifica comunicazione, le cui modalità non sono state ancora varate dal Mimit. In attesa del provvedimento l’ha disposto la sospensione dell’utilizzo in compensazione.Il blocco – sottolinea CNA – le imprese che hanno realizzato investimenti ma non possono utilizzare i relativi. A giudizio della CNA l’esigenza di monitorare l’ammontare dei crediti d’imposta non può bloccare l’utilizzo di agevolazioni fiscali legittimamente maturate, fermo restando che l’obbligo sarà rispettato dalle imprese non appena sarà disponibile il nuovo modello di comunicazione.