Zes Unica, Fitto scrive al direttore dell'Agenzia delle Entrate: verificare dati su credito d'imposta

(Teleborsa) - Lo scorso 22 luglio è stata definita, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, la percentuale da applicare per determinare l'ammontare delspettante alle imprese che ne hanno fatto domanda per gli investimenti effettuati, dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel territorio della. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate – ha spiegato in una nota il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr,- ha determinato tale percentuale rapportando il limite complessivo diprevisto dalla legge all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dalle imprese, con il risultato di definire un credito d'imposta pari aldell'investimento realizzato, un valore significativamente inferiore a quello prefigurato dalla norma, che riconosce alle imprese che investono nella Zes Unica fino al 60% del costo sostenuto."Si tratta – ha dichiarato Fitto – di un provvedimento adottato dal Direttore dell'senza alcun confronto". Come previsto dalla norma, le imprese hanno inserito le loro richieste di credito d'imposta Zes nella finestra temporale che va dal 12 giugno al 12 luglio 2024, indicando ai fini della fruizione dell'agevolazione siagià effettuati alla data di inserimento della richiesta che investimenti che si intende effettuare nei prossimi mesi, fino al 15 novembre. Le imprese, ragionevolmente, hanno prenotato un ammontare di credito d'imposta superiore a quello corrispondente agli investimenti già realizzati, e l'esatto ammontare di investimenti da agevolare sarà noto solo nel 2025, quando le imprese daranno evidenza degli investimenti effettivamente realizzati. Ciò significa che l'ammontare di credito d'imposta richiesto è solo un, che deve essere attentamente esaminato, ha sottolineato la nota.Proprio al fine di qualificare le richieste pervenute dalle, e in considerazione dell'importanza che il credito di imposta Zes occupa per la strategia del Governo di rilancio del, il ministro aveva richiesto al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con nota del 17 luglio scorso, alcune informazioni indispensabili per l'implementazione della misura. La richiesta, avanzata inizialmente nella piena consapevolezza che in assenza di questevi è il rischio di penalizzare le iniziative degli operatori economici realmente interessati, è tuttavia rimasta inevasa, tant'è che il ministro ha deciso di reiterarla in data odierna, integrandola con la richiesta di un'analisi dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.Loper il credito di imposta Zes per il 2024, è stato calcolato in aumento rispetto al passato quando, per lo stesso ambito territoriale, erano previsti il credito di imposta per il Mezzogiorno e il credito di imposta maggiorato per gli investimenti effettuati nei territori delle otto Zes. Il Governo, dunque, ha scelto di scommettere sullo strumento del credito d'imposta ZES per rilanciare ladel tessuto produttivo del Mezzogiorno sia stanziando un ammontare più elevato di risorse, sia aumentando significativamente l'intensità massima dell'A partire dalla richiesta direiterata oggi dal Ministro Fitto nei confronti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Governo sta procedendo nel solco di quella visione strategica, in linea con l'ambizione della riforma, affinché il credito d'imposta ZES possa incentivare le imprese ad investire nel, ha concluso la nota.