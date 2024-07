PMI, protocollo intesa SACE-CNA per sostenere crescita

(Teleborsa) -hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a sostenere la crescita e la competitività di micro, piccole e medie imprese. Il Protocollo prevede la pianificazione e la programmazione di iniziative e attività informative coerenti con le specifiche esigenze degli associati di CNA attraverso l’Hub formativo di SACE, per migliorare la conoscenza dei servizi offerti da SACE.Le imprese associate a CNA - spiega la nota - potranno beneficiare di un canale di accesso privilegiato ai prodotti e servizi offerti da SACE su Transizione 5.0, assicurazioni contro i rischi catastrofali, strumenti di supporto nei rapporti commerciali con l’estero, ESG.Per il Segretario Generale CNA,“la collaborazione con SACE si inserisce nella strategia di CNA di essere sempre più vicina alle imprese, fornendo loro risposte concrete e strumenti operativi per affrontare le grandi trasformazioni e le sfide del mercato globale. Consideriamo SACE un prezioso partner per supportare le nostre imprese associate nell’accesso al credito, sviluppo sui mercati esteri, investimenti in ricerca e sviluppo”.“Siamo felici di essere al fianco di CNA e lavorare insieme per mettere a disposizione delle imprese artigiane le nostre soluzioni, i nostri servizi di formazione e la nostra capacità di creare connessioni – ha dichiaratoAmministratore Delegato di SACE - Sono strumenti importanti, disponibili online e attraverso la nostra rete su tutto il territorio nazionale, su cui contare per evolvere e crescere in modo sostenibile e duraturo”