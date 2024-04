Adyen, Gabriele Bellezze nominato Country Manager Italia

Adyen

(Teleborsa) -, società olandese attiva nel settore dei pagamenti e quotata su Euronext Amsterdam, ha, con il compito di sviluppare la strategia e la presenza dell'azienda in uno dei principali mercati a livello europeo.Classe 1985, laurea in Economia con specializzazione in Management Internazionale presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal 2020 Gabriele Bellezze si è specializzato nel mondo dei pagamenti digitali, dopo essersi occupato dell'ambito Sales, sia a livello B2B che B2C, crescendo all'interno di realtà dinamiche e internazionali. Nel suo CV ci sono"L'Italia rimane una, nonostante il successo nel luxury retail e altri verticali - sottolinea Bellezze - Il settore moda offre ancora opportunità che puntiamo a consolidare nel breve periodo, mentre altri ambiti come food&beverage e hospitality stanno rispondendo positivamente. Siamo, inoltre, fiduciosi di poter giocare un ruolo chiave sia sullo small format retail sia nel large, grazie a partner di rilievo internazionale e alla forza della nostra piattaforma unificata in grado di rispondere alle crescenti sfide dell'omnicanalità e del commercio globalizzato".